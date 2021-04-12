Представители минобороны Азербайджана провели встречи с семьями шехидов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Представители отдела по делам женщин и семей военнослужащих Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана встретились с семьями шехидов.
Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе минобороны, в ходе встреч они поинтересовались социальными проблемами членов этих семей, побеседовали о героизме и отваге наших шехидов.
Семьи шехидов поблагодарили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за проявленное к ним внимание и заботу.
В пресс-службе отметили, что подобные встречи для изучения проблем семей шехидов будут проводиться регулярно.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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