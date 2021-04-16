БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана было депортировано 654 человека

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в годовой информации за 2020 год Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.

Согласно информации, в прошлом году в связи с нарушениями правил пребывания и проживания в стране к административной ответственности было привлечено 6 377 иностранцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)