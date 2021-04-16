В азербайджанской армии прошли сборы с заместителями командиров подразделений по идеологической работе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Учебном центре Вооруженных сил состоялись сборы по итогам первого квартала 2021 года. В них приняли участие заместители по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению командиров объединений, соединений, родов войск, отдельных подразделений и начальников специальных военно-учебных заведений.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны, особо отмечен боевой путь и опыт военнослужащих, проявивших героизм, стойкость и самоотверженность в Отечественной войне.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны полковник Айдын Эйюбов отметил успешное выполнение задач, поставленных перед азербайджанской армией. Он проинформировал собравшихся о работе, проводимой в сфере военно-патриотического воспитания и морально-психологической подготовки, в том числе по укреплению военной дисциплины и другим направлениям, о предстоящих задачах, о поручениях министра обороны в связи с предстоящей работой в соответствующей сфере.

Заместитель начальника Юридического управления министерства обороны полковник Вугар Исаев подробно проинформировал участников сборов о проекте закона о статусе военнослужащих и требованиях законодательства в сфере социальной защиты военнослужащих.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)