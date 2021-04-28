Освобожден от должности главврач Республиканской клинической больницы в Баку
БАКУ /Trend/ - Главврач Республиканской клинической больницы имени академика М. Миргасымова Тельман Ибадов освобожден от занимаемой должности.
Как передает в среду Trend, соответствующий приказ подписал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
На эту должность назначен директор Центральной больницы Евлахского района Азер Исмаилов.
Соответствующим приказом Т.Ибадов назначен его заместителем.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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