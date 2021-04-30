Гендиректор ПО «Азеригаз» о газификации освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В связи с газификацией освобожденных территорий созданы особые группы, определенные Администрацией Президента Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев.
Он сообщил, что ПО продолжает свою деятельность в составе группы Министерства энергетики.
«В той рабочей группе есть наши представители. В настоящее время осуществляется инвентаризация, и мы ожидаем поручений по поводу проектирования и другой работы. Общественность будет проинформирована о результатах», – отметил Руслан Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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