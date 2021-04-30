В минобороны Азербайджана состоялось обсуждение совершенствования единой коммуникационной стратегии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по личному составу министерства обороны 29 апреля состоялась встреча, на повестке которой было обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии ведомства.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе встречи офицеры различных учреждений и организаций министерства обороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам совершенствования коммуникационной стратегии.

Была организована работа синдикатов по накоплению и изучению опыта, методам анализа, оценке и другим аспектам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)