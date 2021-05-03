Продолжается цикл мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Дж. Нахчыванского (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны в связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева «О проведении 50-летнего юбилея военного лицея имени Джамшида Нахчыванского» от 14 апреля 2021 года в военном лицее было проведено очередное мероприятие.

Как сообщили в понедельник Trend в военном ведомстве, в мероприятии приняли участие личный состав военного лицея, представители Министерства обороны, творческий коллектив Идейно-культурного центра Гянджинского гарнизона и выпускники лицея прошлых лет.

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за освобождение наших земель, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Начальник военного лицея им. Дж. Нахчыванского генерал-майор Бекир Оруджев и другие выступавшие высоко оценили выдающиеся заслуги лицея в подготовке национальных профессиональных военных кадров страны за прошедший период, рассказали о важной роли учебного заведения в повышении престижа профессии военного в обществе и неуклонном росте числа молодых людей, посвящающих свою жизнь военному искусству.

Было отмечено, что выпускникам лицея, которые всегда находились на передовой борьбы за восстановление территориальной целостности нашей страны, присвоены звания «Герой Отечественной войны» и «Национальный герой Азербайджана», многие также награждены различными орденами и медалями.

В завершение на мероприятии выступила народная артистка Азерин, исполнившая песни на тему военного патриотизма.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)