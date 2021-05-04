В Азербайджане выявлено 963 новых случая заражения COVID-19, выздоровел 2 091 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 963 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 2 091 человек, скончались - 17, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлен 322 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 296 875 человек вылечились, 4 597 - скончались, число активных больных составило 21 289.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 328 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 279 163.

(Текст: Турал Гараджаев)