В Азербайджане выявлено 963 новых случая заражения COVID-19, выздоровел 2 091 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 963 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 2 091 человек, скончались - 17, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлен 322 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 296 875 человек вылечились, 4 597 - скончались, число активных больных составило 21 289.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 328 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 279 163.
(Текст: Турал Гараджаев)
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