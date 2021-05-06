В Азербайджане расширяется список лиц, которые должны быть похоронены с военными почестями
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается расширить список лиц, которые должны быть похоронены с военными почестями.
Как передает в четверг Trend, в связи с этим планируется внести изменения в Устав гарнизонной и караульной служб ВС Азербайджана.
Согласно проекту, уволенных в запас или ушедших отставку с действительной военной службы лиц со званием «Героя Отечественной войны», а также награжденных орденами «Зефер» и «Карабах», будут хоронить с военными почестями.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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