В Азербайджане расширяется список лиц, которые должны быть похоронены с военными почестями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается расширить список лиц, которые должны быть похоронены с военными почестями.

Как передает в четверг Trend, в связи с этим планируется внести изменения в Устав гарнизонной и караульной служб ВС Азербайджана.

Согласно проекту, уволенных в запас или ушедших отставку с действительной военной службы лиц со званием «Героя Отечественной войны», а также награжденных орденами «Зефер» и «Карабах», будут хоронить с военными почестями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)