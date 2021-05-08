Семьям шехидов и инвалидам войны в Баку предоставлены еще 40 квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС еще 40 квартир в поселках Рамана Сабунчинского и Умид Гарадагского районов Баку.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, документы на квартиры вручили их владельцам председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов и глава общественного объединения "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны" Мехти Мехтиев.

Глава агентства подчеркнул, что раньше в Азербайджане 8 мая считалось днем оккупации Шуши. Однако в 2020 году под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала победу в Отечественной войне и освободила наши оккупированные земли, в том числе и Шушу.

"Мы воссоединились с Шушой, и сегодня в числе лиц, которым предоставляются квартиры, помимо членов семей шехидов, инвалидов первой Карабахской войны и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, также есть семьи шехидов и инвалиды 44-дневной Отечественной войны", - сказал Бехбудов.

Было отмечено, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в 2021-2025 годах будет передано 11 тысяч квартир и частных домов, в том числе три тысячи - в этом году.

Члены семей шехидов и инвалиды войны поблагодарили Президента Ильхама Алиева за особую заботу и предоставленные квартиры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)