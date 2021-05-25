Турецкие СМИ широко осветили запуск первого цифрового проекта TURKIC.World (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкие СМИ широко осветили запуск первого цифрового проекта TURKIC.World ("Тюркский мир"), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group, сообщает во вторник Trend.

Целью проекта, реализуемого впервые, является создание единой коммуникационной платформы солидарности тюркского мира на основе общих исторических, религиозных, культурных ценностей и языков народов тюркоязычных стран и превращение ее контента в источник информации.

Отметим, что на презентации проекта, прошедшей 24 мая, присутствовали руководители азербайджанских и турецких СМИ, посол Турции и диппредставители других тюркоязычных стран, дипломаты, депутаты и другие гости.

Уникальное программное обеспечение дает возможность совершенствовать проект и подключать к новой цифровой платформе медиа других тюркоязычных стран. Также доступна мобильная версия цифровой платформы, которая станет основой для ее развития и улучшения.

В то же время благодаря уникальному программному обеспечению СМИ тюркоязычных стран смогут в дальнейшем публиковать на этой цифровой платформе свои новости на русском, английском и других языках.

Церемония презентации проекта вызвала большой резонанс и была широко освещена в турецких СМИ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)