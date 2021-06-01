Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда
БАКУ /Trend/ - В Баку со второго июня автобусный маршрут №144 (поселок Бузовна - поселок Мардакян) переходит на безналичную оплату проезда посредством BakıKart, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
На маршруте автобуса №144 установлены терминалы для пополнения баланса BakıKart.
Система безналичной оплаты проезда действует на 58 процентах автобусных маршрутов Баку. Ее используют около 780 тысяч пассажиров (42 процента).
По данным агентства, за последний месяц система безналичной оплаты проезда внедрена на 12 автобусных маршрутах Баку.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД
Сильная азербайджанская женщина, воины и символы Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены (ВИДЕО)
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! (ФОТО)
В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 в Турции организован День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)
Министерство нацобороны Турции распространило видео с учений с участием азербайджанских военных (ВИДЕО)