АЗЕРТАДЖ обратился к международным и региональным медиаорганизациям, членом которых он является

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государственное информационное агентство - АЗЕРТАДЖ обратилось в связи с гибелью и ранением отечественных журналистов в результате подрыва на мине, установленной Арменией в Кельбаджарском районе, к международным и региональным медиаорганизациям, членом которых оно является - Всемирному конгрессу новостных агентств (NAWC), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Европейскому альянсу новостных агентств (EANA), Международному исламскому агентству новостей (UNA), Ассоциации национальных информационных агентств стран-участниц СНГ (ANIA), Организации арабских информационных агентств (FANIA), а также к руководству информационных агентств в составе этих организаций и другим международным СМИ.