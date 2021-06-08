Названа дата суда над еще 13 членами армянской террористической группы

БАКУ /Trend/ - Названа дата начала судебного процесса над еще 13 членами вооруженной армянской террористической группировки, пытавшейся совершить провокацию в Карабахе.

Как передает во вторник Trend, судебный процесс по уголовному делу в отношении Ованесяна Айказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верёжевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Герабяна Грайра Граховича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагиковича, Геворкяна Ашота Артаковича и Аграманяна Мартина Мушеговича пройдет в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова. Предварительные слушания назначены на 22 июня, в 12:00.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию, в которой говорилось, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26–27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района и за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и осуществили другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Ранее общественность была проинформирована о том, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 14 членов этого незаконного вооруженного формирования, было завершено и вместе с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Теперь было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении других членов незаконного вооруженного формирования – Ованесяна Айказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и других, в целом 13 обвиняемых, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

Предварительное следствие по соответствующему уголовному делу в отношении других членов вышеуказанного вооруженного формирования завершено, осуществляется ознакомление с материалами дела.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)