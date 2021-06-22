S7 Airlines начнет летать по маршруту Саратов - Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания S7 Airlines с четвертого июля начинает полеты по маршруту Саратов - Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу саратовского аэропорта, выполнение рейсов предусмотрено один в раз неделю по воскресеньям на судах Boeing-737 800.

"Вылет из Саратова запланирован на 18:00, прибытие в Баку - в 20:20 (время местное по каждому направлению).

Отметим, что S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний, базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".

Напомним, что российская сторона с 28 июня планирует увеличить число рейсов с рядом стран, в том числе с Азербайджаном.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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