БАКУ /Trend/ - В городе Габала состоялась церемония открытия XII Габалинского музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерств образования и культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии и Gilan Holding.

Как передает Trend, начавшийся 31 июля фестиваль продлится до 4 августа.

Нынешний фестиваль приурочен к знаменательному событию - 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. 26 мая 2021 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении юбилея. В связи с этим во многих регионах нашей республики, музыкальных учебных заведениях планируется проведение различных мероприятий. XII Габалинский музыкальный фестиваль является одним из мероприятий, посвященных юбилею.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, который пользуется большой популярностью среди музыкальной общественности, и в этом году очень насыщенная. В дни фестиваля перед любителями музыки с концертными программами выступят многие известные музыкальные коллективы. Наряду с концертами классической музыки, на фестивале будут организованы вечера мугама, вокальной и камерной музыки.

Вечером 31 июля в камерном зале Конгресс-центра Гейдара Алиева в городе Габала в рамках фестиваля меломанам был представлен первый концерт с участием студентов Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли. На концерте выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов. Выступления пианистов Лейлы Зейналовой, Атабалы Манафзаде, Джамиля Садизаде, Рашида Бехбудова, Жали Маиловой, Сабины Мурадовой, Гюляр Агаевой и Фагана Гасанлы, скрипачей Османа Мустафазаде, Заррин Алиевой и Айсель Абдуллаевой, виолончелиста Орхана Гусейнова, а также исполнителей на скрипке, флейте, кларнете и трубе, вокалистов Нигяр Аскеровой и Субхана Рустамова были встречены аплодисментами зрителей.

На концерте прозвучали произведения С. Рахманинова, Г. Венявского, А. Мессажера, А. Скрябина, А. Пьяццоллы, Ф. Шопена, Д. Шостаковича, а также азербайджанских композиторов Тофика Гулиева, Фикрета Амирова и Муслима Магомаева.

В 21:00 на открытой сцене в отеле Qafqaz Resort состоялась торжественная церемония открытия XII Габалинского музыкального фестиваля.