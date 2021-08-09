Azercell расширяет сеть на освобожденных территориях!

Компания уже ввела в эксплуатацию более 60 станций для обеспечения качественной мобильной связи на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

Освобождение родных земель по итогам Великой победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в прошлом году открыло новый этап в жизни нашей страны. Сегодня в Карабахе уже реализуются проекты государственного уровня по реконструкции и восстановлению жизнеобеспечения.

Команда Azercell смогла запустить сеть 4G на освобожденных исторических землях, начиная с Джебраильского района, а также в древнем городе Шуша. Azercell продолжает интенсивное строительство инфраструктуры мобильной связи, которая станет необходимой платформой для быстрого развития освобожденных от оккупации земель. Таким образом, в Карабахе и на прилегающих территориях введено в эксплуатацию более 60 базовых радиостанций Azercell, поддерживающих стандарты 2G/3G/4G. Сетью Azercell уже охвачены Шуша, Агдам, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

Следует отметить, что Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о разработке концепций «Умный город» и «Умное село». Компания Azercell готова поддержать любую деятельность в этом направлении.

Azercell ставит перед собой задачу по стремительному расширению сети нового поколения на освобожденных территориях и выводу ее на полную мощность с целью обеспечения мобильным интернетом и современными услугами связи население, возвращающееся на эти территории.