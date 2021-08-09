В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью свыше 120 га
Азербайджан 9 августа 2021 12:40 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Со второго по восьмое августа 2021 года Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию общей площадью 127 гектаров.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении агентства по итогам его работы за неделю.
В результате проведенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах операций было обнаружено 180 противопехотных и три противотанковые мины, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@cingizsafarli
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