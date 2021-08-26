Обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечарского района 26 августа, с 02:25 до 03:40, обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.