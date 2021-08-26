Обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечарского района 26 августа, с 02:25 до 03:40, обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Ответным огнем обстрел противника был подавлен.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
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