Военнослужащий азербайджанской армии, вероятно, перешел на подконтрольную российским миротворцам территорию – минобороны

БАКУ /Trend/ - Вероятно, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В отношении рядового Бабаева возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Возможно, наш военнослужащий перешел на территорию, находящуюся под контролем российских миротворцев, говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)