В Нахчыванском гарнизоне проведено первенство по ориентированию на местности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Среди военнослужащих Нахчыванского гарнизона проведено первенство по ориентированию на местности.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в первенстве, которое продолжалось три дня, соревновались 78 спортсменов из 16 команд.

Согласно условиям, участвовавшие в соревнованиях военнослужащие определяли направление в сложной горной местности на дистанции 7300 метров с пятью контрольными пунктами.

По общим результатам соревнований, проведенных для проверки выносливости военнослужащих, совершенствования навыков владения компасом и картой, выявления сильных спортсменов и команд, первые два призовых места поделили представители сил специального назначения, третье место заняла команда мотострелкового подразделения. По индивидуальным результатам солдаты-сверхсрочники Махир Ибрагимов, Сулейман Халилов и младший сержант Нариман Абдуллаев заняли первые три места соответственно.

Лучшие спортсмены и команды были награждены командованием Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)