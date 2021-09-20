Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса «Предприниматель года»

БАКУ /Trend/ - Компания EY Азербайджан объявила запуск программы «Предприниматель года» на 2021–2022 гг.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, конкурс официально открыт для приема заявок от предпринимателей. Основанный компанией EY конкурс «Предприниматель года» является самой престижной в мире программой по вручению бизнес-наград.

Предпринимателям Азербайджана, демонстрирующим лидерские качества и успешность, предлагается подать заявки до 20 декабря 2021 года.

Управляющий партнер EY Азербайджан и руководитель проекта «Предприниматель года» в стране Ильгар Велиев сказал: «Я рад, что мы уже в третий раз проводим программу "Предприниматель года" в нашей стране. Как и в прошлые годы, мы будем акцентировать внимание на малых и средних предприятиях, которые сумели продемонстрировать устойчивость и решительность в эти нелегкие времена. Кульминацией программы будет участие победителя конкурса в Азербайджане в финальном этапе, где соревнуются уже предприниматели со всего мира. Это поистине прекрасная возможность представить нашу страну и рассказать о наших талантливых предпринимателях на глобальном уровне».

Программа открыта для предпринимателей всех направлений со всего Азербайджана. Кандидаты должны нести основную ответственность за деятельность компании и владеть не менее чем 20 процентами акций компании. В течение последних двух лет оборот компании как минимум за один финансовый год должен быть в пределах от 300 тыс. манатов до 30 млн манатов. Детальная информация об условиях конкурса и ответы на другие интересующие вопросы представлены на официальном сайте программы https://www.eoy.az.

Финалисты и победитель конкурса будут выбраны независимой судейской коллегией, в которую войдут уважаемые предприниматели, топ-менеджеры государственных компаний и представители международных финансовых институтов.

Конкурс «Предприниматель года» на 2021–2022 годы спонсируется и поддерживается ABB и bp. Программу также поддерживают Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Ekvita.