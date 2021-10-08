Война и разрушения в городе Гянджа навсегда должны остаться в прошлом - посол Германии

БАКУ /Trend/ - Война и разрушения в азербайджанском городе Гянджа навсегда должны остаться в прошлом.

Как передает Trend, об этом посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг написал в пятницу на своей странице Twitter.

"Во время моего визита в Гянджу я также посетил разрушенные районы города. В духе великого поэта Низами я призвал к примирению, чтобы война и разрушения в Гяндже раз и навсегда остались в прошлом", - отметил посол.

Отметим, что во время второй Карабахской войны второй самый крупный город Азербайджана - Гянджа, находившийся вне зоны боевых действий, неоднократно подвергался артилерийским обстрелам со стороны армянских ВС. В результате этих обстрелов погибли мирные жители, в том числе женщины и дети.