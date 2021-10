Silk Way Airlines отмечает 20-летие

БАКУ /Trend/ - Ведущий грузовой авиаперевозчик Silk Way Airlines, входящий в группу компаний Silk Way Group и обслуживающий сеть чартерных направлений по всему миру, отмечает свое 20-летие.

С самого начала деятельности компания вносила свой вклад в укрепление экономической независимости и регионального лидерства Азербайджана. Высокий энтузиазм поспособствовал реализации основных целей авиакомпании.

За эти годы маршрутная сеть Silk Way Airlines охватила более 130 стран мира, а ее самолеты пролетели около 70 миллионов морских миль, осуществив доставку более 600 тысяч тонн грузов.

Штат компании, основанной в 2001 году, в настоящее время насчитывает более 440 специалистов с высоким уровнем знаний и международно-признанной квалификацией. Первоначально грузовая авиакомпания создавалась на базе летного отряда пассажирской авиации. До основания компании три экипажа, успешно прошедшие переподготовку в учебно-техническом центре Жуляны под Киевом в 1996 году, завершили обучение на тренажерах украинского аэродрома Узин. Впоследствии они сформировали первый летный состав компании Silk Way Airlines.

В настоящее время флот Silk Way Airlines состоит из пяти самолетов Ил-76. Зачастую экипажи осуществляют доставку особых и критических грузов на территории, полностью отрезанные от дорожной сети, на аэродромы с плохой или практически отсутствующей инфраструктурой, без наземной поддержки и оборудования для погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря оснащению грузового отсека, самолеты Ил-76 являются оптимальным решением для перевозки крупногабаритных, дорогостоящих и опасных грузов, а также нефтегазового оборудования, самоходной техники и негабаритных грузов.

Первый международный грузовой рейс авиакомпании Silk Way Airlines был выполнен на самолете Ил-76 4K-AZ19 по маршруту Баку-Ле-Бурже-Баграм в октябре 2001 года. Это был первый гражданский рейс с начала операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.

Сегодня Silk Way Airlines предоставляет коммерчески выгодные решения для удовлетворения потребностей ряда грузовых перевозок, обладая обширным опытом в направлениях, недоступных для регулярных рейсов.

«Нашими важнейшими достижениями за последние два десятилетия стали приобретенный богатый опыт и умение успешно преодолевать препятствия на своем пути. Благодаря этому, сегодня компания Silk Way Airlines предоставляет свои услуги не только в Каспийском регионе, но и далеко за его пределами. Несомненно, за этой двадцатилетней историей успеха всегда стояла сильная команда профессионалов», - сказал директор Silk Way Airlines Рагим Исламов.

Silk Way Group, основанная в июле 2006 года, представляет собой динамично развивающуюся группу компаний, занимающую лидирующие позиции в экономике Азербайджана. В 2019 году группа была реорганизована в три компании - Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics, предоставляющие услуги по грузовым авиаперевозкам и обслуживанию самолетов.