Команда Land of Fire-Azerbaijan вышла в финал Кубка мира по поло в Швейцарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команда Land of Fire-Azerbaijan вышла в финал 37-го Кубка мира по поло в швейцарском городе Санкт-Мориц.

Как сообщает Trend, при организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана страна представлена ​​на престижном турнире командой Land of Fire.

Сегодня в рамках соревнований, которые стартовали 27 января, команда Land of Fire - Azerbaijan провела второй матч. Наши игроки в поло, обыгравшие Perrier Jouet в первом матче, встретились в полуфинале с чемпионом 2019 года Badrutts Palace. Команда Land of Fire при отставании в счете одержала волевую победу со счетом 4:2. Таким образом, наш представитель вышел в финальный матч турнира. Соперником в решающем матче 30 января станет Clinique La Prairie. Матч начнется в 17:30 по бакинскому времени.

Отметим, что в составе сборной Азербайджана выступают четыре спортсмена – капитан Эльчин Джамаллы, Тито Гаудензи, Адриан Лапласет и Рауль Лапласет.

Рядом с ареной, где проводятся игры, при поддержке Фонда Гейдара Алиева установлен павильон, посвященный Азербайджану. В нем представлена ​​информация об истории и культурном наследии Азербайджана, видеоролики, различные сувениры, продукция отечественного производства, а также различные публикации Фонда Гейдара Алиева. В павильоне для гостей готовят блюда азербайджанской национальной кухни, а также наши ткачи на месте демонстрируют зрителям правила ткачества азербайджанских ковров. Сегодня вечером на Baku Moritz Night будет представлена ​​азербайджанская музыка в исполнении молодого скрипача Эльвина Ганиева.