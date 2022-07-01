При поддержке PASHA Life стартовал очередной проект «Летний футбольный лагерь» (R) (ФОТО)

Состоялся первый этап проекта «Летний футбольный лагерь» для учащихся сумгаитских школ, организованный футбольным клубом «Сумгаит» при спонсорстве компаний PASHA Life и Kapital Bank и при поддержке Абшерон-Хызинского районного отдела образования.

Проект стартовал 28 июня текущего года и продлится 9 дней с участниками из 3-х групп. В последний день первой группы состоялась церемония награждения для всех участников. На церемонии, состоявшейся в конференц-зале «Капитал Банк Арена», приняли участие президент ФК «Сумгаит» Риад Рафиев, вице-президент Айдын Халилов, члены Наблюдательного совета – председатель Абдулла Мамедов, Тельман Салахов, сотрудник Абшерон-Хызинского районного отдела образования Джамиля Файяз, а также представители компаний PASHA Life и Kapital Bank.

В связи с завершением первого этапа проекта гостям мероприятия были показаны различные композиции участников первой группы. В ходе мероприятия всем участникам первой группы были вручены спортивная одежда ФК «Сумгаит», специальные подарки и дипломы, выделенные спонсорами.

Следует отметить, что данный проект, в котором примут участие около 120 школьников из 48 школ, спонсируется PASHA Life and Kapital Bank с 2014 года, и за этот период в данном мероприятии приняли участие более 1000 школьников.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни. Для более подробной информации о продуктах и ​​услугаx: PAŞA Həyat (PASHA Life) (pasha-life.az)