Программа "Чудеса Азербайджана" выйдет в эфир на BBC World News

БАКУ /Trend/ - Программа "Чудеса Азербайджана" (Wonders of Azerbaijan), ведущей которой стала английский историк, писательница и телеведущая Беттани Хьюз, выйдет в эфир на BBC World News 20 августа 2022 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на BBC.

В первом эпизоде под названием "Шелковые пути" (The Silk Roads) Хьюз посещает Гобустан, прежде чем отправиться в город Шеки.

"На пустынных равнинах Гобустана в Азербайджане историк Беттани Хьюз обнаруживает необычные наскальные рисунки, которым 40 000 лет. Затем она направляется на север, в город Шеки, который был важной остановкой для торговцев, передвигавшихся по древнему Шелковому пути, и встречается с ткачами, которые все еще производят в этих местах шелк традиционным способом. Беттани также исследует здесь уникальный дворец из стекла", - говорится в анонсе программы.

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