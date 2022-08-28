ТюркПА выступила с заявлением по поводу возвращения Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) выступила с заявлением относительно возвращения Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус.

Как сообщили Trend в ТюркПА, Секретариат Ассамблеи одобряет возвращение Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус как части процесса, продолжающегося в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9/10 ноября 2020 года.

ТюркПА еще раз напоминает свою приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, выражает поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и верит, что этот процесс внесет вклад в достижение прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.