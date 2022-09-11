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Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)

Азербайджан Материалы 11 сентября 2022 15:00 (UTC +04:00)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева в Азербайджанской Армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, передает Trend.
В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска «Начального курса коммандос» для военнослужащих срочной военной службы.
В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступивший на мероприятии генерал-майор Васиф Кязымов передал участникам курса поздравления министра обороны и командующего Сухопутными войсками. Поведав о значимости «Начального курса коммандос», генерал-майор В.Кязымов особо подчеркнул положительное влияние подобных курсов на повышение уровня профессионализма личного состава и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.
Затем отличник курса военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Самир Хакимов прикрепил эмблему к символическим пням.
В заключение окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и береты, состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
Выпускникам «Начального курса коммандос» вручены сертификаты (ФОТО)
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