Надо донести до мира правду о зверствах Армении в Карабахе - голландский писатель

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Надо донести до мира правду о зверствах Армении в Карабахе.

Об этом Trend сказал в субботу голландский автор книг о войне и геноциде в Карабахе Генри Ван Ренс, посетивший в составе делегации иностранных представителей территорию массового захоронения в освобожденном от армянской оккупации селе Эдилли.

“Я глубоко опечален тем, что здесь произошло. Люди не могут совершать подобное. Солдаты были захоронены заживо, связанные проволокой. Это просто ужасает”, - сказал Ван Ренс.

По его словам, многие страны не уделяют должного внимания информации о военных преступлениях со стороны Армении и раскрытию правды о том, что в действительности здесь произошло.

Ван Ренс отметил, что своей деятельностью будет добиваться того, чтобы люди узнали правду о жестокости и зверствах со стороны армянских солдат.