Музыка азербайджанских, еврейских и турецких композиторов впервые прозвучит в знаменитом концертном зале Нью-Йорка

БАКУ /Trend/ - 22 ноября 2022 года Национальное общество музыки и глобальной культуры, возглавляемое его основательницей, пианисткой Наргиз Алияровой, представит концерт под названием “Мосты дружбы” в зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, передает в понедельник Trend.

Идея концерта, где будет исполнена музыка азербайджанских, еврейских и турецких композиторов, заключается в том, чтобы еще больше укрепить дружественные отношения этих трех сообществ через мир классической музыки.

В мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, примут участие всемирно известные музыканты — скрипач Александр Марков и пианистка Наргиз Алиярова - вместе с Нью-Йоркским международным оркестром виртуозов (NYIVO) под руководством дирижера Фуада Ибрагимова.

На мероприятии состоятся мировая премьера "Vox in Terra" турецкого композитора Фарука Канджа, номинированного на премию "Грэмми", а также премьерный в США концерт на арабские темы для фортепиано с оркестром, созданный Фикретом Амировым в соавторстве с композитором Эльмирой Назировой. Другие произведения - знаменитые скрипичные концерты Феликса Мендельсона, еврейско-немецкого композитора эпохи романтизма, Невита Кодалли, известного турецкого композитора, и Джорджа Гершвина, известного американского композитора еврейского происхождения, уроженца Нью-Йорка.