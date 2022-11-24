Армения должна взять на себя ответственность за собственное будущее, подписав мирный договор с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Армения должна взять на себя ответственность за собственное будущее, подписав мирный договор с Азербайджаном.

Об этом, как передает в четверг Trend, говорится в статье посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, опубликованной в израильской газете Jerusalem Post.

По словам посла, несмотря на все беды, которые принесла бывшая тридцатилетняя оккупация территорий страны со стороны Армении, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу же после решительной военной победы Азербайджана и прекращения боевых действий в ноябре 2020 года предложил Армении достичь мирного соглашения.

Как лидер независимого, быстро растущего государства Президент Ильхам Алиев уверен, что прочный мир является лучшей гарантией устойчивой безопасности и развития для всего нашего региона, говорится в статье.

Посол отметил, что Азербайджан понимает ключевую важность восстановления транспортных и экономических связей и в настоящее время продвигает политику поддержки региональной интеграции, крупных инфраструктурных проектов и процветания посредством успешного экономического сотрудничества.

“То, что мы продолжаем наблюдать сейчас, - это прагматичный, основанный на реальности подход Азербайджана в противовес продолжающемуся идеологическому нежеланию Армении стать полностью интегрированной частью региона, в котором она существует”, - отметил он.

Дивиденды, которые может принести мир, являются ключевым элементом в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и сегодня Армения должна наконец осознать это, пишет Сулейманов.

“Что ясно показали последние два года, так это то, что затягивание подписания мирного соглашения не улучшило позицию Еревана, а, наоборот, сделало ее более шаткой. Что сейчас необходимо, так это, чтобы Армения действовала и перешла от расплывчатых заявлений с противоречивыми оговорками к демонстрации реальной готовности к миру. Не к тому, чтобы откладывать мирный процесс в долгий ящик или настраивать международных игроков друг против друга, а к тому, чтобы взять на себя ответственность за свое собственное будущее”, - сказал посол.