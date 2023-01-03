Азербайджан – ключевой игрок между Европой и Центральной Азией - турецкий аналитический центр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль для Европы на пути в Центральную Азию.

Как передает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Аналитическим центром Турции ANKASAM (Анкарский центр исследований кризисных ситуаций и политики).

По мнению автора статьи, маршруты, по которым Европа может добраться до Центральной Азии, весьма ограничены. На данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.

С точки зрения своего геополитического положения и энергетических ресурсов Азербайджан имеет большое значение для Европы. Как страна, расположенная на западе Каспийского моря, Азербайджан имеет важные связи с Казахстаном и Туркменистаном.

"Прежде всего, значительный объем транзитных перевозок осуществляется через такие порты, как Алят в Азербайджане, казахстанский Актау, а также Курик и Туркменбаши в Туркменистане. Можно утверждать, что энергетические ресурсы Центральной Азии, которые могут быть предоставлены по низкой цене, приобрели все большее значение для Европы на фоне нестабильной ситуации на мировом рынке", - отмечает автор.

По его мнению, на данный момент геополитическое, геостратегическое и геоэкономическое значение Азербайджана для Европы растет, так как транзитом через Азербайджан европейские страны могут получить доступ к ресурсам Центральной Азии.