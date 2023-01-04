Недостающая деталь головоломки: как растет значимость Азербайджана для Ирана и России

БАКУ /Trend/ - Находясь под западными санкциями, Иран и Россия всеми силами пытаются укрепить свои двусторонние связи и, в то же время, признают незаменимую роль Азербайджана в этом процессе.

Иран и Россия не скрывают своего тесного партнерства. Например, недавно, во время визита представителей ряда российских стартапов в Иран, была достигнута договоренность о том, что в сотрудничестве с Россией в ближайшем будущем будет запущен совместный международный центр технологий и предпринимательства, в то же время Иран объявил о своей готовности активизировать совместную стартап-деятельность.

Помимо делового сотрудничества, естественно, две страны также будут работать над ростом грузовых перевозок, а также над укреплением сотрудничества в оборонной сфере. Недавно Иран и Россия подписали соглашение, согласно которому будет построено судно для порта Солянка.

Конечно, Иран отрицает это, но уже ни для кого не секрет, что страна поставляет свои беспилотники в Россию.

Это довольно очевидно, что и Иран, и Россия, находясь под западными санкциями, пытаются найти спасение а объятиях друг в друге и стремятся дальше укреплять сотрудничество.

Однако отсутствие общей границы вынуждает партнеров сотрудничать либо через Каспийское море, либо через территорию Азербайджана. Поэтому наиболее предпочтительным путем для доставки грузов, сырья и буквально всего остального был бы путь через Азербайджан.

Более того, Азербайджан имеет хорошо налаженные экономические связи с приграничными регионами как России, так и Ирана. Например, около 100-200 грузовиков ежедневно пересекают пограничный пункт Астара между Ираном и Азербайджаном. В то же время Иран постоянно увеличивает свой экспорт в Азербайджан через тот же контрольно-пропускной пункт.

Недавняя встреча, состоявшаяся в городе Джолфа (иранская провинция Восточный Азербайджан) с участием иранских и азербайджанских таможенных чиновников, также свидетельствует о продуктивном сотрудничестве с Азербайджаном.

Буквально сегодня министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан поручил послу Ирана в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави уделять больше внимания отношениям с Азербайджаном, а также укреплять существующие двусторонние связи.

С другой стороны, Азербайджан одновременно развивает активные отношения с российскими регионами, и не только с приграничными регионами, что объясняет регулярные встречи российских предпринимателей с представителями азербайджанских деловых кругов.

Кроме того, Азербайджан, Россия и Иран недавно подписали декларацию по итогам первой трехсторонней встречи по развитию Международного транспортного коридора Север–Юг, где стороны объявили о намерении подготовить проект соглашения по проекту железной дороги Решт-Астара. Это означает, что и Россия, и Иран признают Азербайджан важным транзитным узлом.

Более того, по данным Таможенного комитета Ирана, за последний иранский год (с 21 марта по 31 декабря 2022 года) Иран экспортировал товаров на сумму 563 миллиона долларов в Россию и на сумму 528,5 миллиона долларов в Азербайджан.

Дальновидная стратегия, проводимая Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева, включая проекты на освобожденных территориях, помогает еще больше повысить значимость страны как транзитного узла. Азербайджан фактически гарантирует самый быстрый и дешевый транзит через свою территорию, что делает его привлекательным не только для соседних стран, но и в более широком регионе. Благодаря крупным строительным работам, проведенным в экономических регионах Азербайджана - Карабах и Зангезур, двум международным аэропортам, уже функционирующим там, и потенциальному открытию Зангезурского коридора, также появятся огромные возможности для Ирана и России, поскольку Азербайджан находится в самом центре Международного транспортного коридора Север–Юг, а также как Средний коридор.

Другими словами, Азербайджан позволяет странам устанавливать новые связи друг с другом.

Конечно, Азербайджан также выиграет от укрепления сотрудничества России и Ирана, как с точки зрения доходов, так и укрепления внешней политики страны.

И Иран, и Россия понимают, что без Азербайджана сохранить свои позиции в качестве основных игроков в регионе невозможно.