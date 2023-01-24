Так называемая "блокада" дороги Лачин-Ханкенди - миф – посол Азербайджана для Financial Times

БАКУ /Trend/ - Сотни транспортных средств, проезжающих по дороге Лачин-Ханкенди, показывают, что "блокады" со стороны Азербайджана, как ее представляет армянская сторона, не существует, заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в статье, опубликованной в Financial Times, передает Trend.

В ответ на статью авторов FT Сулейманов отметил, что они "правильно подчеркивают негативное влияние российско-армянского олигарха Рубена Варданяна на ситуацию на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и на процесс армяно-азербайджанской нормализации".

Однако, как отметил посол, авторы слишком поспешно отвергают обоснованные опасения азербайджанского общества относительно вполне реального разрушения окружающей среды и контрабанды наземных мин и оружия через дорогу Лачин-Ханкенди из Армении в нарушение обязательств, официально взятых правительством Армении.

"Напомним, что движение за национальное освобождение в Азербайджане в 1988 году началось именно с требования защитить лес Топхана, вблизи города Шуша - забота о природе Нагорного Карабаха не является ни новой, ни поверхностной", - отметил Сулейманов.

Хотя, отметил он, вопрос, который следует адресовать сепаратистам в Ханкенди, заключается в том, почему они препятствуют поездкам местных армян в Армению.

"Статья FT подтверждает, что Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Даже Армения совсем недавно заявила о своем признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе международных документов. Что отвечало бы интересам как армянского, так и азербайджанского народов, так это продвижение вперед со всеобъемлющим соглашением для обеспечения прочного мира на Кавказе", - заключил посол.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже сорок четвертый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.