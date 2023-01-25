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Украинские СМИ подготовили репортаж о процессе разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 25 января 2023 00:48 (UTC +04:00)
Украинские СМИ подготовили репортаж о процессе разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Канал "Украина сейчас" подготовил репортаж о процессе разминирования на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации два года назад.

Как отмечается в видеоматериале, каждую неделю местные попадают на мины. Число пострадавших достигло 300, 50 человек погибли.

"Площадь территории, загрязненной минами, сопоставима с площадью такой страны, как Катар. Очистка такого участка может занять несколько десятилетий", - говорится в репортаже.

Также отмечается, что точность минных карт, предоставленных Арменией Азербайджану составляет всего 25 процентов.

Trend представляет полную версию репортажа:

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