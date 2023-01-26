Иск Азербайджана против Армении - мировой прецедент для привлечения к ответственности за экоцид - The Guardian

БАКУ /Trend/ - Газета The Guardian опубликовала статью об экологическом ущербе на освобожденных азербайджанских землях, нанесенном Арменией за 30 лет оккупации, сообщает Trend.

Комментируя иск Азербайджана против Армении, автор статьи говорит, что "это первый случай, когда какая-либо страна обратилась в межгосударственный арбитраж в соответствии с Бернской конвенцией [о сохранении европейской дикой природы и естественных местообитаний]", и "если Азербайджан выиграет, это создаст прецедент для привлечения к ответственности виновных в нанесении вреда биоразнообразию и окружающей среде".

"Азербайджан занимает ключевую стратегическую точку между Европой и Азией в геополитическом плане, но также является биологическим перекрестком для видов растений и животных. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, добыча полезных ископаемых во время оккупации нанесла ущерб большей части лесов, которые являются очагом биоразнообразия, домом для редких, находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных видов, включая кавказского леопарда, бурого медведя, серого волка, а также большого пятнистого и степного орлов. Министерство сообщило, что было повреждено более 7 тысяч гектаров охраняемых лесов. Некоторые из этих заповедников были созданы для защиты редких и хрупких экосистем, таких как восточный платановый лес в долине реки Баситчай. По сообщениям, в зоне боевых действий были вырублены древние деревья возрастом около 2 тысяч лет. Помимо того, что эти деревья играют важную роль в регулировании микроклимата и сохранении биоразнообразия, они имеют важное культурное значение", - говорится в статье.

Цитируя Занету Седилекову, юриста лондонской фирмы Clyde & Co, автор подчеркивает, что, выиграв это дело Азербайджан покажет беспрецедентный пример, "когда арбитражным судом будут определены убытки за разрушение окружающей среды и, весьма вероятно, будет оценена экономическая ценность этих утрат".

"Такой пример мог бы оказать значительное влияние на то, как государственные и негосударственные субъекты воспринимают стоимость утраты биоразнообразия и, возможно, ускорить защиту, сохранение и восстановление биоразнообразия", - сказала Седилекова.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сорок шестой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.