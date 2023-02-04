Путешественники из 12 стран прибыли в город Шуша (ФОТО)

ШУША / Trend/ - Международная делегация из влиятельных травел-персон мира прибыла в город Шуша.

Как передает корреспондент Trend, второй остановкой путешественников стала жемчужина Кавказа - город Шуша.

Международная делегация туристов понаблюдала за мирной акцией протеста на дороге Лачин-Ханкенди, которая продолжается уже пятьдесят пятый день.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники также ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.

Отметим, что путешественники уже посетили Азыхскую пещеру - исторический памятник в Ходжавендском районе.