Визит в Карабах вызвал разнобоазные эмоции у путешественников - представитель Азербайджана

АГДАМ/Trend/ - Гости остались под большим впечатлением от посещения освобожденных территорий.
Об этом сказал Trend в понедельник старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Араз Иманов.
«Некоторые гости волновались, некоторые выражали восторг, некоторые демонстрировали чувство изумления от масштабов разрушений», - добавил собеседник Агентства.
Араз Иманов отметил, что гостям были продемонстрированы разрушенные города и села, азербайджанские кладбища, места захоронений, мечети и храмы.
«Также, гостям была предоставлена информация о планах правительства по восстановлению территорий»,- резюмировал сотрудник специального представительства Президента в Карабахе.
Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории освобожденные от армянской оккупации.
Последней остановкой гостей, в рамках визита, явился город Агдам.
В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.
В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.