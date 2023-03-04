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Один из подозреваемых в нападении на гипермаркет в Баку задержан, другой ликвидирован - МВД

Азербайджан Материалы 4 марта 2023 21:53 (UTC +04:00)
Один из подозреваемых в нападении на гипермаркет в Баку задержан, другой ликвидирован - МВД

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БАКУ/Trend - Один из подозреваемых в нападении на гипермаркет в Хатаинском районе Баку задержан, другой ликвидирован при попытке оказания вооруженного сопротивления полиции.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана
подполковник полиции Эльшад Гаджиев.

Оперативные мероприятия продолжаются. Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Отметим, что в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев получил огнестрельные ранения, а сотрудник организовавшего его охрану министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб.

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