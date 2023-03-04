Один из подозреваемых в нападении на гипермаркет в Баку задержан, другой ликвидирован - МВД

БАКУ/Trend - Один из подозреваемых в нападении на гипермаркет в Хатаинском районе Баку задержан, другой ликвидирован при попытке оказания вооруженного сопротивления полиции.
Как сообщает Trend, об этом заявил начальник пресс-службы
Министерства внутренних дел Азербайджана
подполковник полиции Эльшад Гаджиев.
Оперативные мероприятия продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, что в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев получил огнестрельные ранения, а сотрудник организовавшего его охрану министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб.