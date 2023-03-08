Азербайджан является гарантом стабильности в регионе - экс-президент Сербии

БАКУ /Trend/ - Без Азербайджана невозможно достижение стабильности в Европе и на Южном Кавказе.

Как передает Trend, об этом в среду сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках пресс-конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.

Сербский политик отметил, что Баку является важным элементом в вопросе газовых поставок в Европу и обеспечения ее энергетической безопасности.

Тадич отметил, что геополитические события изменили энергетическую ситуацию в Европе и Азербайджан предоставил ценную альтернативу Европе.

X Глобальный Бакинский форум, на котором будет обсуждаться тема "Мир сегодня: вызовы и надежды", запланирован на 9-11 марта в Баку.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.