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Определен первый соперник азербайджанского таэквондиста на чемпионате мира в Баку

Азербайджан Материалы 1 июня 2023 00:49 (UTC +04:00)
Определен первый соперник азербайджанского таэквондиста на чемпионате мира в Баку

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БАКУ /Trend/ - Определен первый соперник азербайджанского таэквондиста Ханоглана Керимова (63 кг) на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Trend, наш таэквондист, который выйдет на татами 1 июня, встретится в 1/64 финала с португальцем Альфредо Мартинсом.

Напомним, что чемпионат мира, совпавший со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации таэквондо, проходит под девизом «Зажги свою силу».

В чемпионате мира, который продлится до 4 июня, принимают участие 949 таэквондистов из 145 стран в 16 весовых категориях.

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