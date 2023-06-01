Определен первый соперник азербайджанского таэквондиста на чемпионате мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Определен первый соперник азербайджанского таэквондиста Ханоглана Керимова (63 кг) на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Trend, наш таэквондист, который выйдет на татами 1 июня, встретится в 1/64 финала с португальцем Альфредо Мартинсом.

Напомним, что чемпионат мира, совпавший со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации таэквондо, проходит под девизом «Зажги свою силу».

В чемпионате мира, который продлится до 4 июня, принимают участие 949 таэквондистов из 145 стран в 16 весовых категориях.