CNN Türk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Новостной телеканал CNN Turk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA - www.dhapress.com.

Как сообщает Trend, в сюжете была дана обширная информация о проекте.

Напомним, 22 июля в рамках Шушинского Глобального медиафорума состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.

Trend представляет данный видеоролик: