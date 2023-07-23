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CNN Türk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA (ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 23 июля 2023 22:34 (UTC +04:00)
CNN Türk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA (ВИДЕО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Новостной телеканал CNN Turk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA - www.dhapress.com.

Как сообщает Trend, в сюжете была дана обширная информация о проекте.

Напомним, 22 июля в рамках Шушинского Глобального медиафорума состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.

Trend представляет данный видеоролик:

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