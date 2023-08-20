Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на 10:00 20 августа погодные условия в Азербайджане были нестабильными, местами прошли проливные дожди.

Об этом сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

В Габале выпало 34 мм (50% месячной нормы), в Шеки - 20 мм (36% месячной нормы), в Грызе - 14 мм, в Гахе - 10 мм, в Исмаиллы, Халтане, Шахдаге, Шамахы, Огузе, Губе, Алтыагадже, Гусаре, Шабране, Гобустане, Балакяне, Нефтчале - до 7 мм осадков.

Западный ветер временами усиливался в Джейранчеле до 18 м/с, в Шамахы - до 17 м/с.

Как и ожидалось, температура воздуха несколько понизилась по сравнению с первой половиной августа и составила в Баку и на Абшеронском полуострове 32-35 градусов тепла, в Нахчыванской АР 36-38 градусов тепла, в низменных районах 33-39 градусов тепла, в горных районах 27 градусов тепла.

Ожидается, что с вечера 20 августа осадки постепенно прекратятся, а днем ​​21-22 августа будет преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.