Деловые связи между прокуратурами Азербайджана и России расширились

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов по приглашению азербайджанского коллеги Кямрана Алиева прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Баку 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе двусторонней встречи между генеральным прокурором Азербайджанской Республики и его российским коллегой было отмечено, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами укрепляются, благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств двусторонние отношения успешно развиваются по многим направлениям.

Подчеркнув расширение деловых связей между прокуратурами Азербайджана и России, Кямран Алиев указал на важность изучения новых возможностей сотрудничества, рассказал о необходимости и перспективах дальнейшего развития существующих связей.

Выразив признательность за теплый прием, руководитель российской делегации Игорь Краснов отметил, что возглавляемая им структура придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, подчеркнул значение совместного сотрудничества с целью укрепления верховенства закона и правопорядка.

На встрече состоялся полезный обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, обсуждены вопросы оказания правоохранительными органами двух стран, в том числе органами прокуратуры, взаимной правовой помощи по конкретным уголовным делам, а также вопросы экстрадиции лиц, совершивших преступления, борьбы с коррупцией, экологических правонарушений, научно-образовательного и практического обмена и др.