БАКУ/Trend/- Сепаратисты в Карабахе согласились на условия Азербайджана.

Так, главари сепаратистов заявили, что они решили принять совместное предложение Ханкендинского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российских миротворцев об одновременной перевозке продовольствия автомобилями МККК по Лачинской дороге и по дороге Агдам-Ханкенди.

На самом деле была договоренность об одновременном открытии этих маршрутов еще с 1 сентября. Сепаратисты целесообразно затянули этот процесс.

Принципиальная позиция Азербайджана вновь взяла верх. Интересно было бы сейчас посмотреть в лицо тем политикам США и других стран, которые критиковали Азербайджан в этом вопросе.

По всей видимости, сепаратисты начинают постепенно соображать, что чем скорее они перестанут свое безрассудное сопротивление, тем лучше. Ведь очевидно, что реинтеграция армянского меньшинства Карабаха - это единственный путь для обеспечения их светлого будущего.