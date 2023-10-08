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Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением

Азербайджан Материалы 8 октября 2023 17:41 (UTC +04:00)
Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Trend.

"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Герате (Афганистан), унесшем сотни жизней.

Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой катастрофы.

Наши мысли и молитвы с народом Афганистана", - говорится в публикации.

Отметим, что вчера в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 42 километрах к северо-западу от города Герат. По последним данным, погибло более 2000 человек.

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