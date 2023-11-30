Азербайджан представлен на 36-м заседании ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в проведенном в формате онлайн 36-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель.

Как сообщает Trend, на заседании была достигнута договоренность о присоединении Бразилии к соглашению ОПЕК+ в январе 2024 года. Был рассмотрен вопрос квот на добычу Анголы, Конго и Нигерии на будущий год. Так, суточная квота на добычу нефти Анголы предусмотрена на уровне 1,11 млн бареллей, Конго – 277 тысяч бареллей, Нигерии – 1,5 млн бареллей.

В ходе обсуждений министр энергетики Парвиз Шазбазов отметил, что благодаря высокой солидарности и мерам по рациональному регулированию в 2023 году ситуация на глобальном нефтяном рынке была удовлетворительной.

Подчеркнув важность продолжения такого единства стран ОПЕК и не-ОПЕК, деятельности на основании консенсуса и в будущем году, министр порекомендовал сохранять единогласность в принятии решений во имя устойчивой стабильности на нефтяном рынке.

Отметим, что суточная квота на добычу нефти Азербайджана составляет 551 тысячу баррелей.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 1 июня 2024 года.