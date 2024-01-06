В Азербайджане возникли проблемы с онлайн-переводами денежных средств

БАКУ /Trend/ - При использовании банкоматов, POS-терминалов и мобильных приложений банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard, возникают определенные ограничения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Azericard.

"Совместно с компанией, предоставляющей техническое обслуживание, принимаются меры по устранению возникшей неисправности, проблема будет решена в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Как сказали в ответ на запрос Trend в Rabitabank, данные карты не отражаются в мобильном приложении из-за технических сложностей в процессинговом центре Azericard. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы.