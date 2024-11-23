США должны перестать уклоняться от обязательств по климатическому соглашению - Виктор Менотти

БАКУ /Trend/ - США должны перестать уклоняться от обязательств по климатическому соглашению.

Как сообщает Trend, об этом журналистам в кулуарах COP29 сказал директор Международного форума по глобализации Виктор Менотти.

“Теперь США пытаются выйти из Парижского соглашения, отменить свои финансовые обязательства и юридическую ответственность перед миром за выполнение обещаний, касающихся выбросов, а также предоставления финансовых средств и технологий развивающимся странам”, - сказал он.

Он озвучил требование американским переговорщикам перестать уклоняться от обязательств.

«Некоторые из наших американских переговорщиков работают в этой сфере уже 30 лет, и нам нужно, чтобы они перестали уклоняться от своих обязательств и начали платить свою справедливую долю. Поэтому мы требуем от них: либо платите, либо молчите», - добавил он.